Россияне расстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области: среди погибших — ребенок

Россияне 17 июня по дороге от Олешки на Херсонщине расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехали отец и несовершеннолетний сын.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"17 июня по дороге от Олешки до с. Саги Херсонской области враг обстрелял гражданский автомобиль, в котором находились отец и 15-летний сын. Они погибли", — отмечается в сообщении.

Также известно, что в течение суток ранен 17-летний парень, в г. Константиновка Донецкой области получила ранения 9-летняя девочка.

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"В целом, по состоянию на утро 18 июня 2023 года более 1515 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 489 детей погибли и более 1026 получили ранения различной степени тяжести", — рассказали в Официальном ведомстве.

Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 465, Харьковской – 284, Киевской – 129, Херсонской – 113, Запорожской – 91, Николаевской – 89, Днепропетровской – 81, Черниговской – 71, Луганской – 67.

Накануне, в субботу, 17 июня, российская армия обстреляла село Гурьев Казачок в Богодуховском районе Харьковской области. Есть жертвы.

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