Россияне расстреляли почти 30 ромов за то, что отравили роту водкой – перехват разведки

Захватчик на Донецком направлении рассказывает жене о беспределе, который происходит на оккупированных РФ территориях.

Россияне расстреляли на оккупированной территории 28 цыган за то, что отравили рот водкой.

Об этом рассказал российский военный жене в телефонном разговоре, который перехватила военная разведка.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В перехваченном разговоре оккупант рассказывал о беззаконии, происходящем на оккупированных Россией территориях.

"Знаешь, какой здесь беспредел в городах происходит? Военная полиция недавно цыган расстреляла, 28 человек, к стенке их приставила и расстреляла за то, что они дали водку нашим военным и отравили их, всю роту", — рассказывает захватчик.

Оккупант добавляет, что рота 96 человек была, а теперь меньше полусотни осталось.

#ГУРперехват ‼️"ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ НЕДАВНО ЦЫГАН РАССТРЕЛЯЛА 28 ЧЕЛОВЕК, ЗА ТО, ЧТО ОНИ ДАЛИ ЖИДКУ НАШИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ОТПРАВИЛИ ИХ, НАХ*Й ВСЮ РОТУ" Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Пятница, 25 ноября 2022 г.

Напомним, авиация Сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники (ОВТ – ред.) противника, а также три удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и пять районов сосредоточения личного состава и ВОВ врага.

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