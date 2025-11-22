ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1454
Время на прочтение
1 мин

Россияне расстреляли пятерых украинских военных (жуткие кадры)

В настоящее время дата и время съемки военного преступления РФ неизвестны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
ВСУ.

ВСУ. / © УНИАН

В Сети публикуют кадры очередного военного преступления оккупационной армии РФ. На видео расстрел украинских военнопленных.

Видео опубликовал аналитический проект DeepState.

На кадрах видно, как солдаты путинской армии жестоко расстреливают пять украинских военных. Ресурс подчеркивает, что пока время и место событий не установлены.

Отметим, пока официальной информации и реакции Украины нет.

Как сообщалось, ранее стало известно о том, что военные РФ расстреляли украинских бойцов ВСУ на Гуляйпольском направлении, зайдя им со спины. По данным DeepState, были убиты два солдата. Впрочем, источники "Общественного" отмечают, что погибших украинских военных было до пяти.

Дата публикации
Количество просмотров
1454
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie