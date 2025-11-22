- Дата публикации
Категория
Война
Россияне расстреляли пятерых украинских военных (жуткие кадры)
В настоящее время дата и время съемки военного преступления РФ неизвестны.
В Сети публикуют кадры очередного военного преступления оккупационной армии РФ. На видео расстрел украинских военнопленных.
Видео опубликовал аналитический проект DeepState.
На кадрах видно, как солдаты путинской армии жестоко расстреливают пять украинских военных. Ресурс подчеркивает, что пока время и место событий не установлены.
Отметим, пока официальной информации и реакции Украины нет.
Как сообщалось, ранее стало известно о том, что военные РФ расстреляли украинских бойцов ВСУ на Гуляйпольском направлении, зайдя им со спины. По данным DeepState, были убиты два солдата. Впрочем, источники "Общественного" отмечают, что погибших украинских военных было до пяти.