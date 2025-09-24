Россияне расстреляли семью в Донецкой области и похитили девочку: что известно (чувствительные кадры)

Оккупанты

Реклама

В Донецкой области российские оккупанты совершили новое военное преступление, шокирующее своей жестокостью.

Об этом сообщают бойцы Третьего армейского корпуса.

По их словам, командир вражеского подразделения с позывным «Балли» отдал приказ «убивать всех без разбора». Этот приказ привел к трагедии в поселке Шандриголово.

Реклама

В ходе штурма поселка русские военные ворвались в жилой дом, где расстреляли целую семью. Захватчики не только убили гражданских, но и захватили девочку в заложники. Пока оккупанты продолжают штурмовые действия, используя ребенка как «живой щит».

При этом командир приказал «убрать тела», чтобы их не видел ребенок и держать его где-то в отдельном месте для того, чтобы в дальнейшем использовать его.

Бойцы Третьего армейского корпуса зафиксировали это военное преступление в прямом эфире. По их данным, все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника. Это доказывает, что преступление не было случайностью, а является частью целенаправленной политики террора, которую российская армия применяет против гражданского населения Украины.

Дата публикации 13:07, 24.09.25 Количество просмотров 45 Шок! Россияне убили семью и используют ребенка как живой щит

Напомним, на временно оккупированной части Донбасса 28 августа произошло военное преступление. В поселке Новоэкономическое русский солдат застрелил гражданского мужчину. Российский военный, прячась за гаражом, прицельно выстрелил в мирного жителя, находившегося во дворе своего дома. Погибший скончался на месте. Правоохранители расследуют это дело как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Продолжаются меры по установлению личности погибшего и идентификации преступника.