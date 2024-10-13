Россияне расстреляли украинских бойцов после прорыва в Курщине — военный ВСУ

Подразделения операторов дронов одной из бригад ВСУ пришлось вступить в бой после прорыва украинских позиций в Курской области.

Об этом сообщил военный ВСУ Николай Мельник, командовавший ротой время украинского контрнаступления в Запорожье.

"Несколько дней назад я обнародовал пост о прорыве россиян на Курском направлении, чем возмутил отдельных штабистов. Впрочем, к большому сожалению, информация подтвердилась, подразделению БПЛА одной из бригад все же пришлось вступить в бой и прогнозируемо проиграть это сражение”, — написал он в соцсети.

Жертвы военного преступления россиян / Фото: t.me/DeepStateUA

По словам Мельника, 10 октября противник пошел в массированный штурм на линии Любимовка – Новоивановка и сумел развить успех.

Он отметил, что операторы дронов стали заложниками ситуации, поскольку с обеих сторон посадки были силы противника, а выход из ВОПа в посадке вел прямо в чистое поле.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты 10 октября расстреляли 9 операторов дронов в районе хутора Зеленый Путь на Курщине.

Россия заранее знала о Курской операции ВСУ

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