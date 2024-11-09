Россияне расстреляли вероятно раненого безоружного воина ВСУ – Лубинец

Российские оккупанты зафиксировали свое преступление на видео, которое распространяется по Сети.

У оккупантов нет предела цинизма и жестокости! Россияне расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Они (российские оккупанты – ред.) зафиксировали это на видео, которое распространяется по Сети. В этом случае направляю письмо в МККК и ООН. Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войн", – написал он.

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Лубинец подчеркнул, что если не реагировать на это – преступления будут повторяться.

"Ненаказанное зло всегда возвращается", – подытожил он.

Напомним, на Покровском направлении военные РФ расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ.

Оккупанты расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ

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