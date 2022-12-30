Россияне расстреляли во дворе: в Херсонской области эксгумировали тело 56-летней женщины

Женщина сделала замечание захватчикам, заехавшим в ее двор на тяжелой технике.

В Херсонской области эксгумировали тело 56-летней жительницы Правдиного, которую расстреляли во дворе дома военные РФ во время оккупации села. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области.

По данным следствия, в сентябре 2022 года военные РФ, оккупировавшие с. Правдино на Херсонщине, заехали тяжелой техникой во двор местной жительницы. Когда женщина выразила свое недовольство, военнослужащие ее расстреляли в собственном подворье из автоматического оружия.

Погибшую похоронили односельчане на местном кладбище. Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.

Напомним, в Бериславском районе вблизи одного из сел прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции обнаружили прикопанное в лесополосе тело мужчины со следами насильственной смерти.

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