Россияне разбили несколько позиций ВСУ: военный рассказал о ситуации на Запорожье

Танк / © из соцсетей

Реклама

На юге после того, как российские войска уничтожили несколько позиций ВСУ, продолжаются ожесточенные бои. Армия РФ пытается продвинуться в сторону Гуляйполя Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, на некоторых участках линии боевого столкновения ситуация обостряется. В частности, на Александровском направлении захватчики совершили атаки на позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное.

Реклама

На Ореховском направлении происходили атаки в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней.

"Противник продолжает боевые действия в сторону Гуляйполя. Пытается оттеснить Силы обороны с позиций, наносит массированное комбинированное огневое поражение наших позиций. Однако продвижения у него нет. Он уничтожил несколько наших позиций, но ни зайти туда, ни завести группы закрепления не смог", - подчеркнул он.

По словам Волошина, после того, как украинские военные отошли на более выгодные для обороны позиции возле нескольких населенных пунктов, продолжаются меры по блокированию продвижения оккупантов и поисково-ударных действий, потому что противник пытается инфильтрироваться.

"То есть скрыто проникнуть в глубь нашей обороны. И таких боевых столкновений зафиксировано шесть", - добавил представитель Сил обороны юга.

Реклама

Напомним, накануне Волошин заявлял о том, что наступление россиян в Запорожье остановлено. Впрочем, украинские Силы обороны были вынуждены уйти из пяти населенных пунктов в направлении. Враг активно усиливал обстрелы, поэтому бойцы ВСУ должны были занять новые, более укрепленные позиции.

В свою очередь, аналитики Институт изучения войны отмечают, что армия РФ приближается к важной автомагистрали. Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одной из главных наземных линий связи, поставляющих украинскую армию Гуляйполе. ISW оценивает, что захватчики "стараются изолировать и, возможно, окружить Гуляйполе с северо-востока".