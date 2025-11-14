- Дата публикации
Россияне разбили несколько позиций ВСУ: военный рассказал о ситуации на Запорожье
По словам представителя Сил обороны Юга, на некоторых участках линии боевого столкновения ситуация обостряется.
На юге после того, как российские войска уничтожили несколько позиций ВСУ, продолжаются ожесточенные бои. Армия РФ пытается продвинуться в сторону Гуляйполя Запорожской области.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
По его словам, на некоторых участках линии боевого столкновения ситуация обостряется. В частности, на Александровском направлении захватчики совершили атаки на позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное.
На Ореховском направлении происходили атаки в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней.
"Противник продолжает боевые действия в сторону Гуляйполя. Пытается оттеснить Силы обороны с позиций, наносит массированное комбинированное огневое поражение наших позиций. Однако продвижения у него нет. Он уничтожил несколько наших позиций, но ни зайти туда, ни завести группы закрепления не смог", - подчеркнул он.
По словам Волошина, после того, как украинские военные отошли на более выгодные для обороны позиции возле нескольких населенных пунктов, продолжаются меры по блокированию продвижения оккупантов и поисково-ударных действий, потому что противник пытается инфильтрироваться.
"То есть скрыто проникнуть в глубь нашей обороны. И таких боевых столкновений зафиксировано шесть", - добавил представитель Сил обороны юга.
Напомним, накануне Волошин заявлял о том, что наступление россиян в Запорожье остановлено. Впрочем, украинские Силы обороны были вынуждены уйти из пяти населенных пунктов в направлении. Враг активно усиливал обстрелы, поэтому бойцы ВСУ должны были занять новые, более укрепленные позиции.
В свою очередь, аналитики Институт изучения войны отмечают, что армия РФ приближается к важной автомагистрали. Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одной из главных наземных линий связи, поставляющих украинскую армию Гуляйполе. ISW оценивает, что захватчики "стараются изолировать и, возможно, окружить Гуляйполе с северо-востока".