Последствия обстрелов. Фото: Facebook / Ukrainian synchronized swimming

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В Харькове под российский удар попал бассейн, где тренируются спортсменки сборной Украины по артистическому плаванию. К счастью, никто из членов команды не пострадал.

Об этом сообщили на странице Ukrainian synchronized swimming.

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Отмечается, что спортивный объект потерпел российский удар уже во второй раз с начала полномасштабного вторжения.

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Именно в этом бассейне украинские спортсменки каждый день тренируются, отрабатывают программы и готовятся к международным стартам, на которых представляют Украину.

Последствия обстрелов. Фото: Facebook / Ukranian synchronized swimming.

В команде подчеркнули, что очередная атака на спортивную инфраструктуру демонстрирует, в каких условиях украинским атлетам приходится готовиться к соревнованиям.

«Мировое спортивное сообщество должно знать, какой ценой сегодня дают Украине спортивные победы», — говорится в сообщении.

Между тем местное издание «Думка» сообщило, что в результате утреннего российского удара пострадал один из лучших спортивных объектов Харькова — Дворец спорта «Локомотив».

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По информации журналистов, это место, где также тренировались дети.

Удары по Харьковщине 26 ноября: есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 13 населенных пунктов области. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения или получили острую реакцию на стресс.

В самом Харькове погибли два человека, 26-летний мужчина получил ранения, а еще трое горожан обратились за медицинской помощью из-за сильного стресса. Два человека погибли на дороге вблизи села Довжик. В Златополе ранены двое мужчин в возрасте 43 и 60 лет.

Российские удары повредили в Харькове учебное заведение, два многоквартирных дома, два АЗС и спортивный комплекс. Разрушения также подверглись жилым домам, магазинам, складским помещениям, автомобилям и объектам инфраструктуры в других населенных пунктах области.

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В частности, в Близнецах поврежден элеватор, в Барвенково — четыре частных дома и хозяйственное сооружение, а в Новой Александровке — электросети. Последствия обстрелов также зафиксировали в Лозовой, Златополе, Шевченковском Первом, Островщине, Родном, Довжике, Плоском, Руськой Лозовой и Маслиях.

Массированная атака РФ на Украину 26 ноября

Напомним, в ночь на 26 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и 113 беспилотников разных типов. Под ударом оказались Харьков, Киев, Днепропетровск, Запорожье и Херсон.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали ракетами «Искандер-М», «Циркон» и С-400, а также дронами Shahed, «Гербера» и «Пародия». Среди запущенных беспилотников 76 оказались реактивными.

По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили средствами РЭБ 87 вражеских беспилотников. В то же время, зафиксировано попадание на 20 локациях, еще в шести местах упали обломки сбитых целей.

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