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Россияне разбомбили Дом культуры и лицей, есть жертвы: Синегубов рассказал, как оккупанты обстреливают Харьковщину (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
969
Время на прочтение
2 мин
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© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов

Оккупанты обстреливают Купянский район Харьковщины.

Россияне продолжают обстреливать Купянск в Харьковской области — есть разрушение.

Об этом 7 декабря рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу. В результате вчерашних обстрелов частично разрушено здание лицея, выбиты окна. Также повреждены крыши, окна жилых домов, хозяйственные постройки.

Получила осколочные ранения местная жительница 67 лет. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Также оккупанты запустили ракеты С-300 в Дом культуры и вблизи школы в с.Боровское, что в Шевченковской громаде. Прошло без пострадавших.

В Волчанской громаде в результате обстрела россиян, к сожалению, погибла женщина 43 лет. Ранение получил 50-летний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии.

После 17 часов в Дворичанской громаде горел дом. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на среду, 7 ноября, армия Российской Федерации пыталась атаковать Житомирскую область беспилотниками Shahed-136. Их сбили.

Также в эту ночь россияне атаковали Запорожье, в городе прозвучала серия взрывов. Этой ночью враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района.

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Дата публикации
Просмотры
969
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