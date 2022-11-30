Россияне разбомбили в Харьковской области дома и образовательное заведение: детали от ОВА

Россияне обстреляли три громады в Харьковской области.

Российские оккупанты продолжают атаковать Харьковскую область, где за минувшие сутки, 29 ноября, под обстрелами находились три общины.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов утром 30 ноября.

Оккупанты в течение суток били из артиллерии и бомбили ракетами Купянский район. В Куриловской громаде в результате обстрелов РФ горели хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, попадание на территории образовательного учреждения.

В Казачьей Лопане из-за обстрелов россиян разрушены четыре квартиры. К счастью, без жертв и пострадавших.

Волчанскую громаду тоже продолжают обстреливать россияне. В эти сутки прошло без пострадавших.

Кроме того, Синегубов отмечает минную опасность и рассказывает об очередном раненом, который наткнулся на взрывоопасный предмет, в результате чего был убит.

"51-летний мужчина в Салтовском районе Харькова нашел взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован со взрывной травмой, состояние медики оценивают как среднее. Еще раз обращаемся к жителям: не пытайтесь самостоятельно обезвредить взрывоопасные предметы! Обращайтесь к специалистам".

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли три громады Сумщины — били из минометов, САУ и ствольной артиллерии.

Кроме того, армия РФ обстреляла Очаковскую громаду Николаевской области. Последствия уточняются.

А также российская армия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, где прилетело около 30 снарядов. Погибших и раненых нет.

Читайте также: