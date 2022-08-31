Россияне разбомбили жилой дом в Бахмуте, есть погибшая: в ГСЧС показали фото последствий атаки

Россияне утром 31 августа атаковали Бахмут в Донецкой области.
В результате вражеского обстрела в Бахмуте был разрушен дом, из-под его завалов спасатели извлекли тело погибшей женщины.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Отмечается, что оккупанты обстреляли частный жилой дом утром. Спасатели, прибывшие в 09:32 к месту происшествия, из-под завалов извлекли тело погибшей женщины.
Кроме того, атакой россияне разрушили здание. В ГСЧС добавили, что на месте обстрела работали восемь человек спасателей и 1 единица техники.
Напомним, ВСУ за день уничтожили пять складов боеприпасов, две базы и штаб российских оккупантов.
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