Россияне разгоняют очередной фейк: утверждают, что «захватили» Leopard 2

оккупанты но не покажут танк, поскольку решили его утопить.

Россияне продолжают распространять очередной фейк. На этот раз они заявили о том, что якобы "захватили" Leopard 2, но не покажут, поскольку решили его утопить.

На сегодняшний день нет никаких фото или видео, подтверждающих участие этой техники в боевых действиях. Несмотря на это, это не слишком смущает российских пропагандистов, которые продолжают кормить население РФ все новыми и новыми небылицами о подвигах российских военных, которые захватывают один Leopard 2 за другим.

«Был зафиксирован неоднократный обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Есть истории о тех сослуживцах… Мы с ними общаемся. Диверсионный отряд захватил танк Leopard. Не смогли его протащить к тылу. Вот… Взяли и утопили в болоте. Этот факт уже есть», – заверил россиянин.

Подтверждений этому россияне, конечно, не привели.

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Кафиры утверждают, что «захватили» Leopard 2, но не покажут, поскольку решили его утопить pic.twitter.com/J76eD2P8eW — NV (@tweetsNV) April 14, 2023

Накануне адепты так называемого русского мира начали распространять в Сети один из самых позорных фейков об уничтоженном ими Мариуполе .

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