Россияне разнесли ракетой многоквартирный дом в Харьковской области: есть погибшая и пострадавшие (фото)

Спасатели еще разбирают завалы в пгт. Шевченково.

Российские оккупационные войска ударили ракетой С-300 во 2-этажное многоквартирное здание в пгт. Шевченково Купянского района Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что атака произошла накануне вечером 20 ноября. оккупанты разбомбили торцевую стену дома, крышу и четыре квартиры рядом.

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К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере два человека получили ранения. Спасатели еще разбирают завалы.

"Под обломками спасатели обнаружили пострадавшего мужчину, в тяжелом состоянии его передали медицинским работникам и еще один человек погиб", — уточнили утром 21 ноября в ГСЧС.

Кроме того, российские оккупанты из минометов и артиллерии минувших суток обстреливали районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. В Купянске россияне повредили складские помещения, объекты гражданской промышленности. Произошли пожары.

Продолжаются работы по разминированию территорий области. За сутки обезврежены 86 взрывоопасных предметов.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 21 ноября также ударили по трем громадам Днепропетровщины – Никопольской, Марганецкой и Мировской. Направили туда около 60 снарядов. В Никополе в результате обстрелов войск РФ ранения получил 78-летний мужчина.

Как сообщалось, в Харьковской области правоохранители 16 ноября эксгумировали труп погибшей женщины в городе Купянске. Во время проведения следственных действий оккупанты открыли артиллерийский огонь.

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