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Россияне похитили еще одного работника ЗАЭС в оккупированном Энергодаре

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Россияне похитили еще одного работника ЗАЭС в оккупированном Энергодаре

В Энергодаре разоблачили еще одного работника ЗАЭС

Похищенный мужчина находится в полиции.

В оккупированном Энергодаре россияне разоблачили еще одного работника ЗАЭС Сергея Спартесного.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Работника похитили 18 июля 2023 года. Сергей Спартесный – начальник смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения. которому больше 60 лет.

"Вооруженные российские военные пришли домой к мужчине и забрали его в местное оккупационное отделение полиции. Ранее в доме работника ЗАЭС неоднократно проводились обыски, рашисты постоянно проверяли компьютер, телефон и социальные сети". – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что в настоящее время похищенный мужчина находится в полиции и до сих пор нет никакой информации ни о его состоянии здоровья, ни об обвинениях, выдвигаемых кафирами.

"Связи с мужчиной просто нет", — добавили в "Энергоатоме".

Отметим, что на Запорожской АЭС ухудшается ситуация.

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Дата публикации
Просмотры
83
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