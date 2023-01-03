Россияне разозлились на командование из-за гибели российских военных в Макеевке

Reuters называет инцидент в Макеевке одним из самых смертоносных ударов в войны России против Украины.

В России раздаются требования наказать командование, допустившее гибель военных в Макеевке от удара ВСУ в новогоднюю ночь.

Об этом говорится в репортаже Reuters.

"Российские военные блоггеры утверждают, что инцидент в Макеевке стал результатом хранения боеприпасов в одном здании с казармой, несмотря на то, что командиры знали, что оно находится в пределах досягаемости украинских ракет", – передает Reuters со ссылкой на источники.

"Злость россиян распространилась на законодателей. В частности, лидер российской партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов потребовал уголовной ответственности для должностных лиц, которые "допустили концентрацию военнослужащих в незащищенном здании", и "всех высших органов власти, не обеспечивших должный уровень безопасности".Сенатор Григорий Карасин заявил, что нужен "требовательный внутренний анализ" после этого события", – пишет источник.

Ранее одним из самых смертельных ударов со стороны ВСУ по расположению кафиров в Макеевке назвали позором для главы России Владимира Путина и одной из самых больших потерь РФ за один эпизод войны. Об этом писало издание The New York Times.

Известно, что ВСУ с помощью систем HIMARS уничтожили здание бывшего ПТУ в оккупированной Макеевке, где находились российские воины. Большинство из них были мобилизованными бойцами.

В Генштабе ВСУ не назвали точное количество потерь врага в живой силе, однако сообщили об уничтожении и повреждении до 10 единиц военной техники разных типов. А по данным Минобороны РФ, при ударе по россиянам были ликвидированы 63 из них.

В то же время украинские эксперты отмечают, что в Макеевке могли погибнуть около 400 человек.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.