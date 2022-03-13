Россияне разрабатывали план нападения более года, так что не могут от него отойти и действуют по инерции - Арестович

Россияне разрабатывали план нападения более года, так что не могут от него отойти и действуют по инерции - Арестович

Именно поэтому, несмотря на очевидное поражение, враг не оставляет надежды создать "ХНР".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заверил, что Россия больше года разрабатывала план нападения, поэтому сейчас просто остановиться не могут, а уже действуют по инерции.

Об этом он заявил в эфире ТСН.

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В доказательство своих слов он добавил, что несколько дней назад Минобороны врага опубликовало, что во Львове разоблачили лабораторию с биовирусами. «Это согласно плану кто-то опубликовал, они уже в это время должны были взять Львов, и они это опубликовали. Там не найдется человека, который сможет «изменить» план, который готовили больше года. Даже сейчас они действуют на некоторых направлениях абсолютно некомпетентно, потому что не найдется человека с мужеством сказать Путину, что ситуация не совсем такая, как вам докладывают», — отметил Арестович.

Он убежден, что ситуация не меняется, ведь все, кто задействован в этой войне, выбирают вариант действовать согласно плану, а не импровизировать, потому что тогда их могут расстрелять.

Алексей Арестович рассказал об основных направлениях атаки врага

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