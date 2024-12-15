Россияне разработали новую систему для обнаружения украинских дронов: детали от аналитиков

Оккупанты сейчас испытывают эту систему в Украине.

В российской армии разработали новую систему мониторинга "Калинка" для обнаружения вражеских дронов. С ее помощью фиксируют БпЛА, подключаемые к спутниковым системам разных типов, в частности Starlink.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В частности, глава российского Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков 14 декабря заявил, что ведомство разработало систему мониторинга "Калинка" для обнаружения подключаемых к спутниковым системам беспилотников, включая Starlink.

По его словам, войска РФ испытывают эту систему в Украине. Новинка может обнаруживать украинские воздушные и морские дроны на расстоянии до 15 километров.

Напомним, россияне начали выпускать термобарические дроны на секретном заводе возле Елабуги в Татарстане. Вместе с производством боевых БпЛА завод также наладил выпуск дронов-приманок, предназначенных истощать украинскую систему ПВО.

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