Россияне разрушают транспортную инфраструктуру: Генштаб рассказал о ситуации на Южнобужском направлении

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Южнобужском направлении.
Там российские оккупанты разрушают объекты транспортной инфраструктуры на возможных направлениях продвижения Сил обороны. Таким образом, захватчики пытаются удержать рубежи обороны.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 2 июня.
"В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря", — отметили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру и готовятся к наступлению.
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