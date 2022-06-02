Россияне разрушают транспортную инфраструктуру: Генштаб рассказал о ситуации на Южнобужском направлении

Россияне разрушают транспортную инфраструктуру: Генштаб рассказал о ситуации на Южнобужском направлении

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Южнобужском направлении.

Там российские оккупанты разрушают объекты транспортной инфраструктуры на возможных направлениях продвижения Сил обороны. Таким образом, захватчики пытаются удержать рубежи обороны.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 2 июня.

"В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря", — отметили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру и готовятся к наступлению.

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