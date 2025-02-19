Россияне разрушили бы Киев, если бы хотели – Трамп шокировал новым заявлением

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз озадачил своим комплиментарным заявлением в адрес россиян – на этот раз глава Белого дома заявил, что если бы РФ хотела, она могла бы разрушить Киев полностью.

Об этом Трамп сказал в сегодняшнем разговоре с журналистами.

"Страна разбомбили вдребезги. Многие города лежат в руинах. Здания разрушены", — говорит Трамп.

По его мнению, россияне не хотели разрушать Киев, потому что "если бы они хотели, они бы это сделали".

"В Киеве не так. Думаю, что они не хотят пускать туда много ракет. Они разрушили, но не 100%. Если бы хотели 100%, они бы это сделали. Но есть города, которые полностью разрушены", — сказал Трамп, кстати, в то время, когда в большинстве регионов Украины, в том числе и Киеве, была объявлена воздушная тривога.

Президент США добавил, что Украину просто стирают с лица земли.

"Посмотрите, что делается. Есть города, где не осталось ни одного целого здания. Вы упоминаете Газу. Эти города как Газа. А у многих больше разрушений, чем в Газе", — говорит Трамп.

Другие заявления Дональда Трампа во время этого выступления:

Ранее журналистка издания Fox News сообщила, что Путин хочет, чтобы на выборах в Украине победила его марионетка, а Трамп якобы не против.

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