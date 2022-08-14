Россияне разрушили дом брата звезды "Женского Квартала" — фото

Об этом знаменитость сообщила в сторис своей страницы в Instagram.

Также актриса показала, что осталось от здания. На фото видно, что дом без крыши, окон и с разбитыми стенами.

Фото: instagram.com/orudjova_nastya

"Русские у*бки позавчера уничтожили дом. Он чудом остался жив", – сообщила Настя.

Оруджева также попросила подписчиков о помощи. Она обратилась к поклонникам с просьбой помочь собрать вещи для родного человека.

Вскоре участница "Танців з зірками" сообщила, что сбор закрыт.

Фото: instagram.com/orudjova_nastya

"Вы все крутые! Еще раз спасибо! И от меня, и от Вани. На днях уже буду собирать посылку на Запорожье",– рассказала она.

Напомним, Ольга Сумская показала, как под взрывами полицейские эвакуировали жителей Донбасса. Она поделилась кадрами, как героически, рискуя собственной жизнью, группа полицейских спасала людей из-под обстрелов в Марьинке.

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