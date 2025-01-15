Россияне разрушили позиции ВСУ на одном из "горячих" направлений: что известно

Российские военные разрушили некоторые позиции сил обороны во время штурма на Покровском направлении оккупанты.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица".

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", — отмечают военные.

На Покровском направлении агрессоры из России проводили наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Петропавловки, Зеленого, Зверевого, Котлиного, Новоалександровки, Успеновки, Надеевки, Курахового, Дачного и Ясенового. В частности, бои продолжались в Лисовке, Шевченко и Нововасиловке.

Как сообщали аналитики ISW, армия РФ наступает в Курской области. В свою очередь, российский милблогер утверждал, что украинские контратаки замедляют темп продвижения россиян в Курской области.

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