Россияне разрушили позиции ВСУ на одном из "горячих" направлений: что известно

Россияне наступают у ряда населенных пунктов.
Российские военные разрушили некоторые позиции сил обороны во время штурма на Покровском направлении оккупанты.
Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица".
"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", — отмечают военные.
На Покровском направлении агрессоры из России проводили наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Петропавловки, Зеленого, Зверевого, Котлиного, Новоалександровки, Успеновки, Надеевки, Курахового, Дачного и Ясенового. В частности, бои продолжались в Лисовке, Шевченко и Нововасиловке.
Как сообщали аналитики ISW, армия РФ наступает в Курской области. В свою очередь, российский милблогер утверждал, что украинские контратаки замедляют темп продвижения россиян в Курской области.