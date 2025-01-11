Россияне разрушили позиции ВСУ на трех направлениях — "Хортица"

Ситуация на фронте очень напряженная, оккупанты активизировались.

За прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении.

Об этом сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боеприкосновения в Часов Яре, в районе Ступочек, Белой Горы, Предтечино и в Торецке.

Военные также отметили, что некоторые украинские позиции подверглись разрушениям в результате штурмовых действий и огневого воздействия. Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, инфильтрировавшихся в боевые порядки Сил обороны.

Напомним:

Российские оккупационные войска полностью захватили город Курахово в Донецкой области, сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Курахово", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Курахово находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

В последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось о том, что россияне пытались прорвать украинскую оборону недалеко от Курахово, но информации о оккупации города не комментировали.

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