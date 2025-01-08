Россияне разрушили позиции ВСУ возле Часового Яра и Торецка: что известно

Российская оккупационная армия разрушила некоторые позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру, Торецке и у Ступочек Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях произошли боевые столкновения в Часовом Яру, Торецке и районе Ступочек. Украинская армия принимает меры для того, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

В ОСУВ отметили, что при совершении наступательных действий в городской застройке армия РФ активно применяла ударные беспилотники.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции подверглись разрушению", — говорится в сообщении.

Напомним, представитель прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский подчеркнул, что пока нет угрозы окружения ВСУ к югу от Курахово. Ведутся активные бои за главную транспортную артерию – трассу Курахово-Запорожье.

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