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Россияне разрушили учебное заведение в Одесской области, под завалами могут быть люди – ОВА
Российские войска ударили по учебному заведению в Одесской области. По данным главы ОВА Олега Кипера, под завалами могут находиться преподаватели.
В результате российского удара в Одесской области разрушено местное учебное заведение.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, под завалами могут находиться люди — речь идет о взрослых из преподавательского состава. Дети в момент удара в заведении не находились, поскольку продолжаются каникулы.
"Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было. Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут", - отметил Кипер.
Сейчас на месте работают спасатели, идет ликвидация последствий удара и поиск возможных пострадавших.
Напомним, российские войска в ночь на 23 июня также нанесли массированный удар по Киеву. Враг бил "Шахедами" и ракетами, в том числе баллистическими. Повреждены жилые дома, автомобили, учебное заведение, бизнес-центр, спорткомплекс и т.д.