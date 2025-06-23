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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россияне разрушили учебное заведение в Одесской области, под завалами могут быть люди – ОВА

Российские войска ударили по учебному заведению в Одесской области. По данным главы ОВА Олега Кипера, под завалами могут находиться преподаватели.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Взрыв

Взрыв. / © Pexels

В результате российского удара в Одесской области разрушено местное учебное заведение.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, под завалами могут находиться люди — речь идет о взрослых из преподавательского состава. Дети в момент удара в заведении не находились, поскольку продолжаются каникулы.

"Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было. Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут", - отметил Кипер.

Сейчас на месте работают спасатели, идет ликвидация последствий удара и поиск возможных пострадавших.

Напомним, российские войска в ночь на 23 июня также нанесли массированный удар по Киеву. Враг бил "Шахедами" и ракетами, в том числе баллистическими. Повреждены жилые дома, автомобили, учебное заведение, бизнес-центр, спорткомплекс и т.д.

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