Россияне развернули "резервную армию" в одном из направлений: аналитики ISW оценили ее эффективность

Вновь армия оккупационных войск может насчитывать около 30 тысяч солтадов.

Армия РФ передислоцируется в Луганской области, чтобы удержать позиции на юге Украины в ходе украинского контрнаступления.

Об этом пишет ISW.

Речь идет о развертывании 25 общевойсковой армии на Купянском направлении, которая якобы должна заменить "резервную армию" на 41-го подразделения.

"Сейчас Россия начала опрокидывать "резервную армию" в Луганскую область, чтобы опрокинуть 41-ю армию на Юг. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, 25 общевойсковая армия уже участвует в боях на Купянском направлении. Впрочем, "резервная армия" вряд ли будет ли боеспособной, учитывая ее поспешное развертывание", — говорится в сообщении.

Отметим, что подразделения 41 общевойсковой армии вместе с 90-й танковой дивизией участвовали в безрезультатной наступательной операции России зимой 2023 года.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что указанные оккупационные подразделения истощены и еще ни разу не были на ротации.

В то же время 25-я общевойсковая армия, созданная в конце июня 2023 года, может насчитывать около 30 тысяч военных, ее формировали как "стратегический резерв". Она будет готова не раньше октября – ноября 2023 года.

Напомним, что ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки, 1 сентября, на фронте произошло 45 боевых столкновений. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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