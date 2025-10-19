Дрон / © Pixabay

Для разведки украинских позиций россияне начали применять специально оборудованные оптоволоконные дроны.

Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов, позывной «Осман».

По его данным, на таких беспилотников враг устанавливает цифровые камеры, максимально большие батареи и минимальный заряд взрывчатки. Эти дроны позволяют вести разведку на очень низких высотах и точно обнаруживать цели.

Бунятов отметил, что такие БпЛА россияне применяют уже почти по всем направлениям, особенно в Херсоне.

Военный вспомнил, что в Донецкой области враг систематически использовал FPV-дроны с камерами GoPro — каждый день они облетали улицы, снимали визуальные изменения и детально их анализировали.

«Такие дроны непосредственной угрозы не несли, но выходить сбивать их по понятным причинам никто не решался», — добавил он.

Ранее эксперт сообщил, как Силы обороны охотятся за «Шахедами», используя все: от джипов с пулеметами до самолетов Як-52. В то же время, он предостерег, что враг совершенствует свои БпЛА, добавляя обломки, что создает риск для наших пилотов во время сбития.