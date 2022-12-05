Россияне разворовывают имущество украинцев и становятся дезертирами: Генштаб — о ситуации на фронте

Российские оккупанты продолжают мародерить дома украинцев на временно оккупированных территориях. Также из-за больших потерь захватчиков в Херсонской области участились случаи дезертирства.

Об этом 5 декабря сообщает Генштаб ВСУ.

В городе Старобельск Луганской области продолжается расквартирование мобилизованных военнослужащих российских оккупационных войск в частных домах. В поселке Ольгино Каховского района Херсонской области оккупанты продолжают вывоз запасов сельскохозяйственной продукции местных агропредприятий на территорию Российской Федерации.

"Участились случаи ограблений частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега реки Днепр временно занятой территории Херсонской области. В связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства", — говорится в сообщении.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Россияне планировали захватить Киев за три дня, установить в столице свой марионеточный режим. Однако ВСУ сломали планы оккупантов.

РФ оккупировала части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и АР Крым. На оккупированных территориях россияне мародерят, убивают и издеваются над украинцами. После освобождения населенных пунктов ВСУ находят там только массовые могилы, в которых оккупанты хоронили замученных граждан Украины.

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