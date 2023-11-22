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Россияне резко увеличили количество штурмов возле Авдеевки: ВСУ о боях за город

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне резко увеличили количество штурмов возле Авдеевки: ВСУ о боях за город

Танк. / Фото: Associated Press

Несколько дней тому назад враг был менее активен.

Накануне 22 ноября российские захватчики резко увеличили количество штурмовых действий под Авдеевкой Донецкой области. На этом участке фронта продолжаются активные бои, а линия боевого столкновения может колебаться.

Об этом спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил в эфире "Радио Свобода".

По его словам, 20 ноября оккупанты снизили активность на направлении. Впрочем, накануне они возобновили количество штурмов на около 30%. За день зафиксировали 29 авиаударов.

Оккупанты безуспешно штурмовали восточнее Новобахмутовки, а также в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. Там ВСУ отразили 13 атак. Вблизи Марьинки и Новомихайловки – 18.

Штупун называет ситуацию вокруг Авдеевки сложным, но контролируемым. По словам представителя ВСУ, Коксохимический завод остается целью РФ, но ВСУ контролируют предприятие.

"Если потери каких-то позиций есть, то они временные. Продолжаются активные бои, и линия боевого столкновения может туда-сюда колебаться. Поэтому говорить о каких-либо постоянных успехах ни противника, ни нас пока не будем", — отмечает Штупун.

Напомним, генерал армии Николай Маломуж считает, что российский президент-диктатор Владимир Путин постарается удержать фронт до выборов. Ему нужна хоть какая-нибудь победа. Ранее он приказал "уволить" всю Донецкую и Луганскую области, все это под выборы. Поэтому сейчас он поставил тактическую задачу – захватить Авдеевку в Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
360
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