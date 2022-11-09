Россияне роют окопы на севере Крыма: опубликованы спутниковые фото

Российские оккупанты начали рыть окопы на севере временно оккупированного Крыма и это было зафиксировано на спутниковых снимках.

Об этом OSINT-аналитик Бенджамин Питтет сообщил в Сети, опубликовав соответствующие фото.

"Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма", – говорится в сообщении.

Фото с Twitter-страницы аналитика Бенджамина Питтета

Аналитик уточнил, что рытье окопов зафиксировано возле пункта пропуска "Чонгар" на админгранице между Херсонщиной и Крымом. Кроме того, окопы зафиксированы в районе Армянска, расположенного в северо-западной части полуострова.

Фото с Twitter-страницы аналитика Бенджамина Питтета

Фото с Twitter-страницы аналитика Бенджамина Питтета

Фото с Twitter-страницы аналитика Бенджамина Питтета

По словам Питтета, российские захватчики обустраивают оборонительные позиции по всей северной части Крыма.

"Немного севернее строятся другие позиции. В Новотроицком, например, выкопана огромная оборонная позиция. По всему региону можно увидеть многие другие позиции. Они строят крепость", — написал аналитик.

У маленьких четырех north, других позиций являются дома. В Novotroits'ke, для примера, большой рекордной позиции будет been dug. Многочисленные другие позиции являются потрясающе через регион. Они представляют собой крепость.



46.38075110, 34.30426222



4/ pic.twitter.com/ZU8XFzDc4J — Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022

Деоккупация Крыма

ВСУ могут освобожить Крым в 2023 году – такую оценку дал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По мнению американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, ВСУ могут деоккупировать Крым до конца лета 2023 года при условии, что Запад будет поставлять все необходимое вооружение.

Отметим, что 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отвести российские войска за реку Днепр в Херсоне. Украина пока не видит признаков того, что оккупанты покидают Херсон.

По прогнозам Буданова, операция по освобождению Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.

Обвал Херсонского фронта у оккупанов: что будет дальше - Михаил Самусь

Читайте также: