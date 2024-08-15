Россияне роют окопы: ВСУ продвигаются в Курской области — детали от ISW

Враг пытается оградить ключевые магистрали и важные линии связи.

Вооруженные силы Украины продвинулись на территории Курской области, несмотря на всеобщее замедление темпов боевых действий и попытку россиян стабилизировать линию фронта. Силы обороны оказывают значительное влияние на оборонные возможности, логистику и безопасность России.

Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, новые фортификации расположены примерно в 17 километрах от крупнейшего заявленного продвижения украинских сил в Курской области.

"На спутниковых снимках за 12 августа видны новые полевые укрепления, включая траншеи и противотанковые рвы, расположенные к юго-западу от города Льгов вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов. Дополнительные снимки, опубликованные 13 августа, а также фотографии, сделанные 11 августа, демонстрируют появление укреплений у трассы 38K-024 к югу от населенного пункта ", – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что россияне, вероятно, стремятся защитить ключевые магистрали и важные линии связи, чтобы помешать украинским маневрам.

Кроме того, украинские операции влияют на российскую железнодорожную логистику.

"В частности российская государственная железнодорожная компания "РЖД" от 12 августа приостановила движение поездов на станциях Орловско-Курской ветви Московской железной дороги, следующих из Беларуси. Причиной стала масштабная переброска солдат в направлении Курской области и движение грузовых поездов военного назначения", — подытожили .

Напомним, власти Курской области России объявили об "обязательной эвакуации" жителей поселка Глушково, которое находится почти в семи километрах от границы с Украиной.

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