Россияне с новой силой ударили по Херсонщине: власти сообщили трагические новости

Сегодня, 4 января, российские военные обстреляли Станислав Херсонской области. Есть погибший, два человека ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний местный житель. Женщина, 48 лет, попала под обстрел в автомобиле – у нее диагностировали контузию. Также раненый мужчина 1969 года рождения, он отказался от госпитализации.

В результате обстрела также повреждены частные дома и автомобили. Кроме того, в населенном пункте пропал свет.

Ранее стало известно, что за сутки армия РФ из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", танков, беспилотников и авиации 97 раз обстреляла Херсонскую область. Погибли два человека.

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