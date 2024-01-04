Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне с новой силой ударили по Херсонщине: власти сообщили трагические новости

Россияне с новой силой ударили по Херсонщине: власти сообщили трагические новости

Последствия вражеских обстрелов

Погиб 61-летний мужчина.

Сегодня, 4 января, российские военные обстреляли Станислав Херсонской области. Есть погибший, два человека ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний местный житель. Женщина, 48 лет, попала под обстрел в автомобиле – у нее диагностировали контузию. Также раненый мужчина 1969 года рождения, он отказался от госпитализации.

В результате обстрела также повреждены частные дома и автомобили. Кроме того, в населенном пункте пропал свет.

Ранее стало известно, что за сутки армия РФ  из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", танков, беспилотников и авиации 97 раз обстреляла Херсонскую область. Погибли два человека.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
381
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация