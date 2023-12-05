Россияне с оккупированной территории обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые

В частности, под удар оккупантов попало медучреждение.
Российские кафиры утром 5 декабря атаковали центр города из Херсона. Было попадание в одно из медучреждений. В результате обстрела два человека погибли, трое — ранены.
Об этом сообщил Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Оккупанты ударили по городу с временно оккупированной территории Херсонщины. Россияне попали в одно из местных медучреждений. Легкие ранения получили два врача. Необходимую медицинскую помощь им предоставили на месте, подчеркнул чиновник.
Кроме того, в результате удара по центру города погибли два человека. Одна – получила ранение.
Последствия российской атаки по городу показал глава ОВА Александр Прокудин: "Врачам, оперативно прибывшим на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть херсонцев. 59-летний мужчина – травмирован. Каретой скорой его госпитализировали для оказания медпомощи".
Как сообщалось, ночью армия РФ беспилотниками атаковала Львовщину. Пострадал объект инфраструктуры на территории региона. Обошлось без жертв и пострадавших.