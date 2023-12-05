Россияне с оккупированной территории обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые

В частности, под удар оккупантов попало медучреждение.

Российские кафиры утром 5 декабря атаковали центр города из Херсона. Было попадание в одно из медучреждений. В результате обстрела два человека погибли, трое — ранены.

Об этом сообщил Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Оккупанты ударили по городу с временно оккупированной территории Херсонщины. Россияне попали в одно из местных медучреждений. Легкие ранения получили два врача. Необходимую медицинскую помощь им предоставили на месте, подчеркнул чиновник.

Кроме того, в результате удара по центру города погибли два человека. Одна – получила ранение.

Последствия российской атаки по городу показал глава ОВА Александр Прокудин: "Врачам, оперативно прибывшим на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть херсонцев. 59-летний мужчина – травмирован. Каретой скорой его госпитализировали для оказания медпомощи".

Как сообщалось, ночью армия РФ беспилотниками атаковала Львовщину. Пострадал объект инфраструктуры на территории региона. Обошлось без жертв и пострадавших.

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