Россияне с ошибками запускают послание о перемирии на БПЛА (фото)

Сбитый беспилотник

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Российские оккупанты запустили по территории Украины беспилотник с надписью, что перемирия не будет.

Об этом сообщил Сергей «Флэш» Бескрестнов, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий.

«Люди, которые не хотят, чтобы война кончилась. Сегодня прилетела из России вот такая Гербера, — отметил он. На каком направлении это произошло, „Флэш“ не уточнил.

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Фото t.me/serhii_flash

В комментариях пользователи отметили, что россияне сами не знают собственного языка, который якобы «защищают» в Украине, ведь пишут с ошибками.

Напомним, что сегодня Франция и Германия выдвинули ультиматум Путину, что он должен до конца суток согласиться на режим прекращения огня.

Однако в ответ спикер диктатора Песков нагло заявил, что «язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией».