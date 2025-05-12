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Россияне с ошибками запускают послание о перемирии на БПЛА (фото)
Россияне продолжают обстреливать Украину и цинично указывают на беспилотниках, что никакого перемирия не последует.
Российские оккупанты запустили по территории Украины беспилотник с надписью, что перемирия не будет.
Об этом сообщил Сергей «Флэш» Бескрестнов, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий.
«Люди, которые не хотят, чтобы война кончилась. Сегодня прилетела из России вот такая Гербера, — отметил он. На каком направлении это произошло, „Флэш“ не уточнил.
В комментариях пользователи отметили, что россияне сами не знают собственного языка, который якобы «защищают» в Украине, ведь пишут с ошибками.
Напомним, что сегодня Франция и Германия выдвинули ультиматум Путину, что он должен до конца суток согласиться на режим прекращения огня.
Однако в ответ спикер диктатора Песков нагло заявил, что «язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией».