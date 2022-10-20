Россияне с вертолетов обстреляли село в Харьковской области: ранен мужчина

В селе также повреждены два дома и хозяйственные постройки.

Российские оккупационные войска 20 октября из вертолетов обстреляли село Золочевской громады Харьковской области, в результате чего есть раненный.

Об этом заявил глава общества Виктор Коваленко, информирует Суспільне.

Отмечается, что в результате обстрелов РФ в селе Ивашки повреждены также два дома и хозяйственные постройки.

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"В 11:30 в результате обстрелов села Ивашки из вертолетов ранения получил мужчина 1991 года рождения. Он доставлен в областную больницу", — сказал чиновник.

В комментарии местному изданию "Слободской край" Виктор Коваленко добавил, что россияне обстреливают громаду каждый день.

"Вчера, например, Басово обстреляли, позавчера в Светличное прилетела ракета С-300, но, слава Богу, без повреждений. Под вражеский удар попадают Гурьев Казачок, Басово, Одноробовка, Светличное, Калиново, Ивашки", — рассказал он.

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В то же время Коваленко отметил, что в громаде, несмотря на атаки, восстанавливают инфраструктуру, электро- и газоснабжение, уже есть мобильная связь.

Заметим, что село Ивашки расположено прямо на границе с Россией.

К слову, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ВСУ продолжают наступательные действия на территории Харьковщины. За последние 6 дней освободили 19 населенных пунктов. А с сентября украинские военные прогнали оккупантов из 544 населенных пунктов области.

На сегодняшний день под временной оккупацией остается только 1,8% территории области – это 32 населенных пункта.

Напомним, СБУ опубликовала видеозапись с Харьковщины, где российские оккупанты в сентябре расстреляли колонну автомобилей с гражданскими. На кадрах с места совершенного Россией теракта – ряд обстрелянных и сгоревших авто, а также тела людей.

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