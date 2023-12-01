"Россияне сбежали, они это хорошо умеют": в ГУР рассказали детали операций на "вышках Бойко" и в Крыму

В украинской военной разведке теперь уверены, что ВСУ смогут деоккупировать Крым.
В ГУР Минобороны Украины отметили трусость российских окупантов, которые покинули так называемые "вышки Бойко" во время спецоперации украинских разведчиков и сбежали от огневого контакта на мысе Тарханкут в Крыму.
Об этом в интервью проекту Ukrainian Witness рассказали командиры подразделений украинской военной разведки.
Командир с позывным "Боргеза" отметил, что во время атаки на "вышки Бойко" россияне безрезультатно работали авиацией, а затем отступили, полностью заминировав эти объекты в море.
"Там все перетянуто минами. Ящики, веревки на полу, полуоткрытые сухпайки, двери – сплошное минное поле. Пока вышки полностью не разминированы, там еще должны работать наши инженеры”, – отметил он.
Во время десантирования на мысе Тарханкут украинские разведчики вступили в бой с врагом, но россияне сбежали от огня.
“У нас был контакт с врагом. Но в конце концов россияне сбежали, они это хорошо умеют. Наши ребята выполнили поставленные задачи. В этом им помогали крымские партизаны”, – рассказал командир с позывным “Тимур”.
В ГУР теперь уверены, что ВСУ смогут деоккупировать Крым.
“На море у нас остался еще один барьер – и все. Мы сделаем так, что Крым будет дома. Мы сделаем это, сколько бы времени это ни заняло”, – заверил “Тимур”.
Напомним, бойцам Главного управления разведки Министерства обороны удалось на надувных лодках обмануть весь российский флот, подтверждение этому — успешная спецоперация по захвату так называемых "вышек Бойко".
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