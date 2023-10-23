Россияне сбивают собственную военную авиацию: Игнат объяснил, в чем дело

Российские оккупанты время от времени сбивают свои собственные военные самолеты и вертолеты, что может объясняться так называемым "дружественным огнем".

Об этом спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Заметим, 22 октября российские паблики сообщили, что российские войска сбили собственный вертолет Ми-8МТВ-5. Экипаж погиб. Захватчики сообщали о "дружественном огне", который стал традицией.

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Игнат тоже считает, что российские военные сбивают собственную авиацию в результате "дружественного огня".

"Есть такое выражение – friendly fire ("дружественный огонь"). Не исключено, что летательные аппараты (врага – ред.) могут попадать под "дружественный огонь" из-за нескоординированности действий", – пояснил спикер Воздушных сил.

Он отметил, что это уже не первый случай "дружественного огня". Игнат указал, что "в конце концов во многих войнах такое случается".

"То, что они (оккупанты – ред.) скулят, это мы тоже видим, фиксируем. Это еще одно подтверждение. Как говорят у нас в Воздушных силах – это объективный контроль, что враг подтвердил потерю самолета/вертолета от собственного оружия. Это для нас отличная информация", – рассказал Игнат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Над Украиной сбили все цели, которые ночью атаковали Украину. Подробности от Игната

К слову, 6 октября стало известно, что российская ПВО уже в пятый раз с начала войны в Украине сбила собственный самолет. Так, авиасудно было сбито "дружественным огнем" вблизи оккупированного Мариуполя.

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