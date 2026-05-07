Россияне сбрасывают в Сумской области "опасные деньги": что делать жителям (фото, видео)

Полиция объяснила, почему эти «купюры» угрожают кибербезопасности жителей.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Фейковые деньги

Фейковые деньги / © Фото из открытых источников

Утром 7 мая жители Сумм столкнулись с очередной провокацией российских оккупантов. Вражеские беспилотники разбросали в разных районах города поддельные купюры номиналом в 200 гривен. Однако за привлекательным видом денег скрывается серьезная угроза.

В ГУНП в Сумской области подтвердили инцидент. Правоохранители отмечают, что в этот раз провокация была направлена именно на областной центр.

Фальшивые деньги в Суммах / © Фото из открытых источников

«Открытки и фейковые деньги раскинули только в Сумах», — сообщили в полиции Сумщины.

Російські дрони скидують фальшиві гроші / © Фото из открытых источников

Это не первый случай, когда Россия использует беспилотники для распространения подобной пропаганды и фальшивок. Ранее аналогичные «денежные осадки» уже наблюдались в 2025 и 2026 годах. Оккупанты сбрасывали подобные открытки на Глухов, Шостку, Большую Писаревку и сами Сумы.

Правоохранители отмечают, что такие предметы потенциально опасны. Главная угроза кроется не в самой бумаге, а в цифровых ловушках, зашифрованных в графических кодах.

«Переходить по этим QR-кодам нельзя, лучше вообще не трогать неизвестные предметы», — отмечают полиции.

Жителей области призывают соблюдать правила безопасности:

  • В случае обнаружения подозрительных открыток или фальшивых денег не поднимайте их.

  • Не сканируйте QR-коды и не переходите по ссылкам.

  • Немедленно сообщайте о находке по номерам 101 или 102.

Напомним, российские войска атаковали Сумы беспилотниками, в результате чего было повреждено здание детского сада и возник пожар. На месте удара спасатели обнаружили тело женщины — погибшей оказалась охранница заведения.

Также сообщалось о двух пострадавших женщинах, которых госпитализировали. В полиции отметили, что правоохранители эвакуировали людей с опасной территории, а на месте работали следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели.

