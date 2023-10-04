Россияне сбросили 10 авиабомб на Херсонщину: где именно были атаки

Российские войска атаковали Херсонскую область 10 управляемыми авиабомбами утром 4 октября во время объявленной масштабной воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Глава области отметил, что под огнем российской авиации 4 октября оказался Бериславский район Херсонщины.

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"Оккупанты атаковали Бургунку, Ольговку и Николаевку. Всего сбросили с десяток управляемых авиабомб", — отметил Прокудин, добавив, что информация уточняется.

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Напомним, утром 4 октября в Украине звучала масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности со стороны врага.

Во время тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. О последствиях пока не сообщается.

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