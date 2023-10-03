Россияне сбросили 3 бомбы в районе Змеиного: Гуменюк объяснила цель окупантов

Оккупанты использовали тактическую авиацию для сброса управляемых авиабомб.
Российские оккупанты, 2 октября, сбросили три управляемых авиабомба в направлении и районе острова Змеиный. Таким образом, они пытаются вернуть себе господство в Черном море.
Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
Гуменюк рассказала, что оккупанты использовали тактическую авиацию для сброса управляемых авиабомб в направлении и районах острова Змеиный.
"Это говорит о том, что захватчики пытаются вернуть себе господство в Черном море и диктовать свои условия гражданского судоходства. Их раздражает то, что работает гуманитарный коридор", — отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
Гуменюк добавила, что россияне пытаются дискредитировать Украину как способную обеспечивать безопасность гуманитарного коридора.
Напомним, российская армия нанесла бомбовый удар по острову Змеиный в Черном море.
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