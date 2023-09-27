Россияне сбросили 4 авибомбы на Берислав: в ОВА показали фото разрушений

Под удар попали дома мирных жителей и больница.

Российские войска утром 27 сентября сбросили четыре авиабомбы на дома жителей Берислава Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

В военной администрации Херсонщины опубликовали фото с последствиями авиаударов по Бериславу.

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"Это не декорации к очередному боевику. Это реальность, в которой ежедневно живет Херсонщина. На фото – последствия очередного удара армии рф по Бериславу", – говорится в заявлении ОВА.

Там уточнили, что оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомбы на дома жителей Берислава. В результате обстрела также повреждено здание больницы и хозяйственные постройки.

Обошлось без жертв.

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Последствия атаки авиабомбами по Бериславу/Фото: Херсонская ОВА

Последствия атаки авиабомбами по Бериславу/Фото: Херсонская ОВА

Последствия атаки авиабомбами по Бериславу/Фото: Херсонская ОВА

Напомним, в течение 25 августа оккупанты устроили пять авиаударов по Херсонской области, сбросив 20 управляемых авиабомб на населенные пункты.

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