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Россияне сбросили 4 авибомбы на Берислав: в ОВА показали фото разрушений

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Россияне сбросили 4 авибомбы на Берислав: в ОВА показали фото разрушений

Последствия атаки авиабомбами по Бериславу/Фото: Херсонская ОВА

Под удар попали дома мирных жителей и больница.

Российские войска утром 27 сентября сбросили четыре авиабомбы на дома жителей Берислава Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

В военной администрации Херсонщины опубликовали фото с последствиями авиаударов по Бериславу.

"Это не декорации к очередному боевику. Это реальность, в которой ежедневно живет Херсонщина. На фото – последствия очередного удара армии рф по Бериславу", – говорится в заявлении ОВА.

Там уточнили, что оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомбы на дома жителей Берислава. В результате обстрела также повреждено здание больницы и хозяйственные постройки.

Обошлось без жертв.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Раненые, пожар и разрушения! Россияне били ночью по украинским городам

Последствия атаки авиабомбами по Бериславу/Фото: Херсонская ОВА / ©
Последствия атаки авиабомбами по Бериславу/Фото: Херсонская ОВА
Последствия атаки авиабомбами по Бериславу/Фото: Херсонская ОВА / ©
Последствия атаки авиабомбами по Бериславу/Фото: Херсонская ОВА
Последствия атаки авиабомбами по Бериславу/Фото: Херсонская ОВА / ©
Последствия атаки авиабомбами по Бериславу/Фото: Херсонская ОВА

Напомним, в течение 25 августа оккупанты устроили пять авиаударов по Херсонской области, сбросив 20 управляемых авиабомб на населенные пункты.

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Дата публикации
Просмотры
559
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