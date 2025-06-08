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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне сбросили 5 авиабомб на Харьковщине: есть погибшие и раненые

В Казачьей Лопане КАБ попал прямо в частный дом, где находились люди.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Последствия удара по селу Слатино

В поселке Слатино Дергачевской общины повреждены по меньшей мере 10 домов

Утром воскресенья, 8 июня, российская авиация нанесла массированные удары по территории Дергачевской общины на Харьковщине. По меньшей мере, один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

«В 4:10 оккупанты сбросили 5 авиабомб — 1 на Казачью Лопань и еще 4 на Слатино. Все попадания пришлись по территории частной застройки», — говорится в сообщении.

По информации Задренко, в Казачьей Лопане КАБ попал прямо в частный дом, где находились 70-летний отец с 47-летним сыном. Пожилой мужчина погиб от полученных травм, а его сын госпитализирован с серьезными ранениями.

В поселке Слатино вражеские бомбы повредили по меньшей мере 10 домов. Также повреждена линия электропередачи, которая питала половину населенного пункта.

«Энергетики, другие профильные службы, староста и представители городского совета работают над ликвидацией последствий», — отметил Вячеслав Задоренко.

Напомним, для отражения воздушных атак России украинская армия привлекает необычных помощников. Добровольческие подразделения стали неотъемлемой частью украинского ПВО. Они по ночам дежурят с поисковыми прожекторами и старыми пулеметами, спасая небо над Киевом.

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