Россияне сбросили авиабомбу на Купянск: количество погибших увеличилось до шести (фото)

По состоянию на данный момент в Купянске погибли две женщины и четверо мужчин.

Число погибших в результате российского авиаудара по Купянску Харьковской области во вторник, 19 сентября, возросло до шести человек.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

"Погибших продолжаем доставать из реки и уничтоженных автомобилей"

"По состоянию на данный момент шесть гражданских погибли в Купянске. Две женщины и четверо мужчин. Это число жертв, которое удалось подсчитать на данный момент. Враг обстрелял автомобиль волонтеров, которые осуществляли эвакуацию мирного населения. Погибших продолжаем доставать из реки поблизости и из уничтоженных автомобилей", — рассказал Болвинов.

Россияне сбросили авиабомбу на Купянск / Фото: Facebook Сергей Болвинов

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Начальник следственного управления уточнил, что авиаудар был нанесен в середине дня, около 13 часов.

"Наши следователи, криминалисты и взрывотехники работают на месте происшествия, идет осмотр. И, к сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться", — добавил Болвинов.

Что говорят в МВД

В МВД рассказали, что работники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, изъяли обломки предварительно от КАБ-500.

Следователи, криминалисты и взрывотехники работают на месте происшествия

"Повреждены автомобили, в которых погибли две женщины и четыре мужчины. 19 сентября около 13:00 враг ударил управляемой авиабомбой по городу Купянск. Разрушен мост через реку Оскол", — уточнили в МВД Украины.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли по Купянскому удару управляемой авиабомбой. Ранее было известно о трех погибших.

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