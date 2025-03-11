Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Донецкой области: какие последствия

Оккупанты сбросили авиабомбу на жилой дом, что привело к значительным разрушениям.
Сегодня днем российские войска нанесли авиаудар по многоэтажке в Северске. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Оккупанты сбросили авиабомбу на жилой дом, что привело к значительным разрушениям. Раненые оперативно эвакуированы в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
На месте работают спасатели, медики и стражи порядка, которые ликвидируют последствия обстрела.
Глава Донецкой ОВА в очередной раз отметил опасность пребывания в зоне боевых действий и призвал жителей региона не медлить с эвакуацией:
"Не превращайте себя в мишени! Эвакуируйтесь своевременно!" – подчеркнул он.
Напомним, ночью 11 марта российские кафиры нанесли очередную атаку Одессы. В городе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.
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