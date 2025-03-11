Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Донецкой области: какие последствия

Оккупанты сбросили авиабомбу на жилой дом, что привело к значительным разрушениям.

Сегодня днем российские войска нанесли авиаудар по многоэтажке в Северске. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Оккупанты сбросили авиабомбу на жилой дом, что привело к значительным разрушениям. Раненые оперативно эвакуированы в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

На месте работают спасатели, медики и стражи порядка, которые ликвидируют последствия обстрела.

Глава Донецкой ОВА в очередной раз отметил опасность пребывания в зоне боевых действий и призвал жителей региона не медлить с эвакуацией:

"Не превращайте себя в мишени! Эвакуируйтесь своевременно!" – подчеркнул он.

Напомним, ночью 11 марта российские кафиры нанесли очередную атаку Одессы. В городе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.