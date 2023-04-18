Россияне сбросили авиабомбу на пограничное село в Черниговской области

Информации о потерпевших нет.

Во вторник, 18 апреля, российская оккупационная армия сбросили управляемую авиабомбу в районе села Тимоновичи Черниговской области.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Пивнич".

Россияне нанесли вражеский удар с утра, в 10:30. Бомба была выпущена из самолета "СУ-35".

Отмечается, что о потерях местного населения информация не поступала.

Напомним, на днях российская армия нанесла авиаудар по селу Новоегоровка в Сватовском районе Луганской области. оккупанты попали в жилой дом. В результате вражеской атаки трое мирных жители погибли. Женщина 1977 получила осколочные ранения шеи, рук и ног.

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