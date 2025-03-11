Россияне сбросили авиабомбу на Северск, один человек погиб, 4 пострадали

В Северске на Донетчине россияне сбросили на многоэтажку авиабомбу, в результате чего погиб 1 человек и еще 4 получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Северск. 1 погибший и 4 раненых. Сегодня днем россияне сбросили там авиабомбу на многоэтажку", – написал он.

После авиаудара по Северску, в результате которого пострадали несколько человек, их немедленно эвакуировали в больницу. Все экстренные службы работают на месте, чтобы помочь пострадавшим. Жителям города подчеркивают важность своевременной эвакуации, чтобы не стать мишенью для последующих атак.

Напомним, накануне вечером войска РФ обстреляли Доброполье на Донетчине. Погибли не менее 11 человек, еще 30 получили ранения. Повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

Читайте также: