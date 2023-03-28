Россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область: что известно об атаке

Ночью 27 марта российские оккупационные войска нанесли удар авиационной бомбой по Белополью Сумской области. Один человек пострадал в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Враг пытается испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста", — подчеркнул представитель ОП.

По словам Ермака, пострадал один человек. В результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения, повреждены два частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом.

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Напомним, российские войска ночью против 24 марта атаковали Сумщину истребителями Су-35. Оккупанты выпустили более 10 управляемых авиабомб. Более десяти управляемых бомб атаковали объекты в области.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что у агрессорки России большой запас авиационных бомб. Их дешевле и быстрее переработать на управляемые, чем производить ракеты.

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