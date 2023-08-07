Россияне сбросили авиабомбы и обстреляли кассетными боеприпасами Харьковщину: есть погибшие (фото)

Оккупанты убили мужчину и женщину и травмировали 5 человек.

Российская террористическая армия в понедельник, 7 августа, обстреляла Купянский район Харьковской области. Оккупанты сбросили на жилые дома авиабомбы, а когда на место приехали спасатели и полиция — ударили по людям кассетными боеприпасами.

Об этом сообщили министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 19:45 оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. По предварительным данным медиков экстренной помощи, 2 гражданских погибли — женщина около 45 лет и мужчина около 60 лет", — сообщил Синегубов.

Также глава Харьковщины добавил, что пострадали две женщины и двое мужчин.

"Под повторный обстрел окупантов попали спасатели. Пострадали двое сотрудников ГСЧС, их госпитализировали в медицинское учреждение. Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары. Экстренные службы работают на месте и ликвидируют последствия", — написал Синегубов.

Последствия обстрела Харьковщины / Фото: Олег Синєгубов

Игорь Клименко добавил, что, когда на место обстрела прибыли спасатели и полиция, россияне ударили по людям кассетными боеприпасами.

"Когда на место попадания приехали правоохранители и чрезвычайники, противник совершил повторный обстрел кассетными боеприпасами. Ранены 2 спасателя ГСЧС и следователь полиции Харьковщины", — написал он.

Последствия русских террористических ударов. / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, 7 августа российские террористы запустили две ракеты по центру города Покровска Донецкой области. Сейчас известно о 5 погибших и 31 раненом.

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