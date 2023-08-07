Россияне сбросили авиабомбы и обстреляли кассетными боеприпасами Харьковщину: есть погибшие (фото)

Оккупанты убили мужчину и женщину и травмировали 5 человек.
Российская террористическая армия в понедельник, 7 августа, обстреляла Купянский район Харьковской области. Оккупанты сбросили на жилые дома авиабомбы, а когда на место приехали спасатели и полиция — ударили по людям кассетными боеприпасами.
Об этом сообщили министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Около 19:45 оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. По предварительным данным медиков экстренной помощи, 2 гражданских погибли — женщина около 45 лет и мужчина около 60 лет", — сообщил Синегубов.
Также глава Харьковщины добавил, что пострадали две женщины и двое мужчин.
"Под повторный обстрел окупантов попали спасатели. Пострадали двое сотрудников ГСЧС, их госпитализировали в медицинское учреждение. Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары. Экстренные службы работают на месте и ликвидируют последствия", — написал Синегубов.
Игорь Клименко добавил, что, когда на место обстрела прибыли спасатели и полиция, россияне ударили по людям кассетными боеприпасами.
"Когда на место попадания приехали правоохранители и чрезвычайники, противник совершил повторный обстрел кассетными боеприпасами. Ранены 2 спасателя ГСЧС и следователь полиции Харьковщины", — написал он.
Напомним, 7 августа российские террористы запустили две ракеты по центру города Покровска Донецкой области. Сейчас известно о 5 погибших и 31 раненом.
Читайте также:
- США официально одобрили передачу первой партии танков Abrams: когда они прибудут в Украину
- Ракетный удар по жилым домам в Покровске: Россия убила одного человека, фото с места ударов
- Возвращение из плена РФ: в ГУР рассказали о физическом состоянии 22 украинских военных