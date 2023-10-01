Россияне сбросили авиабомбы на Берислав: под ударом и другие села Херсонщины, есть жертвы (фото)

Так, в селе Тягинка Бериславского района погиб 43-летний мужчина, находившийся на своем дворе.

В воскресенье, 1 октября, в 16:50 российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава (Херсонская область).

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

В результате удара разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден объект критической инфраструктуры.

Фото: Херсонськая ОГА

Последствия удара россиян по Бериславу 1 октября 2023

Кроме того, россияне атаковали и село Тягинка Бериславского района. Там смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения, который находился во дворе дома.

Также оккупанты атаковали Веселое. В больницу с травмами конечностей и контузией доставили 63-летнюю женщину.

Напомним, что 29 сентября россияне нанесли авиаудар по жилому кварталу Херсона, а также Берислав и Ольговку.

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