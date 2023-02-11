Россияне сбросили авиабомбы на остров Змеиный: в ВСУ рассказали о цели врага

Враг не имеет реальных успехов на южном фронте.
В ночь на субботу, 11 февраля, российские войска сбросили на остров Змеиный четыре авиабомба. В частности, таким образом оккупанты пытаются создать искусственную победу перед кремлевской пропагандой.
Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"Атаковали они авиабомбами. Это говорит о том, что они намекают на развитие событий, в том числе и на юге", — сказала она.
По словам Гуменюк, российские войска пытаются создавать информационный фон, потому что не имеют на юге реальных успехов. Также своими действиями враг пытается проверить готовность украинской армии к обороне.
"Также пытаясь проверить нашу готовность к обороне и разведывать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придется штурмовать. На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие". Но что они бомбили?, что сами там и оставили", — отметила Гуменюк.
Напомним, ночью оккупанты двумя Су-24М враг совершил бомбардировку острова Змеиный. Оккупанты сбросили 4️ авиабомбы. Также из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил три противокорабельные ракеты "Оникс", попавшие в прибрежную зону Одесщины.
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